В Минфине заявили о слежке за их зданием в Киеве

15.05.2017, 15:22

Министерство финансов заподозрила в слежке неизвестный фургон возле своего здание на Подоле в Киеве. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В пресс-службе отметили, что подозрительный фургон регулярно появлялся у здания.

"Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания. Правоохранительные органы были уведомлены об этом. После проверки было установлено, что фургон является клоном и номерные знаки на нем фальшивые", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что после очередного появления этого фургона у здания Минфина, была вызвана следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства. Об этом сообщает Сегодня.ua.