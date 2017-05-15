В Украине выросли тарифы на холодную воду

15.05.2017, 15:35

Тарифы на холодную воду с 12 мая выросли для 24 водоканалов Украины. Об этом сообщает "Новая коммунальная Украина".

"Соответствующие постановления 26 апреля утвердила НКРЕКП, 11 мая опубликовала газета "Урядовый курьер". Тарифы вступили в силу на следующий день после публикации, то есть 12 мая. Вода подорожала в Киеве и Львове, Ровно, Днепропетровске, Хмельницком, Ирпене, Вишневом, Боярке, Каменце- Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других", - говорится в сообщении.

Уровень подорожания колеблется от 7% до 28%. Наибольший % роста - в Львове, в численном измерении тарифа - в Ровно и Киеве.

Например, тариф для киевлян вырастет на 14,7% и составит 15 гривен 79,2 копейки за кубометр (раньше платили 13,77 гривны), за водоотведение горячей воды - 7,52 гривни (ранее-6,93).

Причинами тарифов называют уменьшение объемов реализации услуг, рост минимальной з/п, рост цен на электроенергію, учет затрат на поверку счетчиков в частном секторе. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".