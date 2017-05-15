Путин о Евровидении: Киев не способен проводить такие мероприятия

15.05.2017, 16:07

Президент государства-оккупанта России Владимир Путин заявил, что Украина "не способна" проводить международные мероприятия уровня Евровидения.

Такую мысль он сформулировал в эфире российских пропагандистских каналов, выступая на форуме "Один пояс - один путь".

Перед началом конкурса в Киеве российской участнице Юлии Самойловой запретили приезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного Крыма. После этого Евровидение-2017 российские каналы не транслировали.

"Что касается Евровидения, те, кто хотел посмотреть, всегда могли это сделать в интернете. А то, что наши структуры, причастные к этому процессу, отказались участвовать - думаю, поступили правильно, потому что, на мой взгляд, нынешняя киевская власть не способна проводить подобные мероприятия", - заявил российский лидер.

Ранее сегодня, 15 мая, высокий уровень организации песенного конкурса в украинской столице отметили как в Европейском вещательном союзе, так и глава Евровидения Ян Ола Санд, который заявил, что конкурс в Киеве "прошел безупречно".

Вечером 13-го и в ночь на 14 мая в Киеве состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2017, победил на котором португалец Сальвадор Собрал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.