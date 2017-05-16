Глава государства: В ближайшее время Украина проведет консультации с лидерами стран G7

16.05.2017, 15:06

Президент Петр Порошенко в ближайшее время проведет консультации с лидерами стран Большой семерки. "Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами Большой семерки. Начинаю с Германии. 20 мая я отбываю с визитом в Берлин, где будут очень длительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель", - сказал Глава государства в эфире телеканала ICTV.

Петр Порошенко напомнил, что состоялась встреча канцлера Германии с новоизбранным Президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметил, что будут продолжаться консультации с обеими этими странами как странами Нормандского формата. "Мы будем очень тщательно обсуждать вопрос о координации наших действий", - сказал он.

Президент Украины также сообщил, что в его графике запланированы и телефонные разговоры, и встречи с другими лидерами стран Большой семерки "для того, чтобы качественно подготовиться к Саммиту на высшем уровне".

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций (против России - ред.) Не на шесть, а на 12 месяцев. Мы будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Он напомнил, что Россия и дальше не собирается прекращать агрессию и нарушает Минские соглашения: отказывается прекратить огонь, выводить тяжелую технику и артиллерию, выполнять пункт о выводе иностранных войск, передачи под контроль сначала ОБСЕ, а затем и украинской стороны неконтролируемого участка российско-украинской границы . Кроме того, Россия ведет информационную войну по всему миру и возлагает большие надежды и ресурсы на то, чтобы поднять пятую колонну внутри нашей страны.

Именно поэтому Петр Порошенко назвал важным получение Украиной безвизового режима с Евросоюзом, ратификации Соглашения об ассоциации, экономический рост, который демонстрирует отечественная экономика в четвертом квартале 2016 более 4%, а также 2,4% в первом квартале этого года даже в условиях войны.

"Но ключевое достижение Украины - это создание одной из самых эффективных армий - Вооруженных сил Украины и решительная поддержка украинским народом нашей армии, наших героев, воинов. Это, конечно, разрушает российские планы", - отметил Президент подчеркнув, что украинская власть сделает все возможное, чтобы не дать планам агрессора воплотиться в жизнь. Именно для этого и внедряются изменения в стране и проводится тесная работа с партнерами Украины, констатировал Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.