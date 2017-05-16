СНБО: Механизм блокировки ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса поручили отработать Кабмину, СБУ и Нацбанку

16.05.2017, 15:42

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете, а именно Yandex, социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров Украины и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, отмечается, что на основании предложений Службы безопасности Украины, Национального банка и Кабинета министров СНБО принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Сказано, что решением предусмотрено продолжение действия санкций в отношении физических и юридических, введенных решением СНБО от 16 сентября 2016 года и введенных в действие указом президента от 17 октября 2016 года No 467.

Кроме того, предусматривается применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, причастным к проведению нелегитимных выборов в Госдуму РФ седьмого созыва на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь; юридическим лицам Украины, которые расположены на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству; к физическим лицам - гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастным к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан; к юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

"Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины при участии Национального банка Украины поручено отработать механизм по обеспечению выполнения этого решения", - подчеркнули в СНБО.

Кроме того, сказано, что указом предусмотрено создание единого санкционного списка физических и юридических лиц.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" и социально- ориентированных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", - сказано в сообщении. Об этом сообщает УНИАН.