В Киеве начинают ремонт путепровода на главной магистрали города

16.05.2017, 15:57

В Киеве на три месяца закрывают мост возле станции метро "Нивки", из-за чего одна из основных магистралей столицы - проспект Победы - может превратиться в сплошную тянучку.

Для водителей останется проезд под мостом, который и раньше был перегружен в часы пик.

До середины июля будут ремонтировать часть путепровода, ведущую к центру города, а затем - наоборот. Это будет первая реконструкция с 70-х годов, когда был возведен мост. Уже к осени его расширят.

С сегодняшнего дня одну из основных магистралей закрывают на ремонт моста на Нивках в три месяца. В водителей останется проезд под ним, который в часы пик и раньше был перегружен. К осени киевлян ждет шесть полос движения в направлении центра города. Об этом сообщает ТСН.ua.