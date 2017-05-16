Порошенко призвал украинцев покинуть российские соцсети

16.05.2017, 16:17

Президент Петр Порошенко призвал граждан Украины покинуть российские социальные сети и сообщил о закрытии его официальных страниц в них. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на его страницах в ВКонтакте и Одноклассниках.

Порошенко отметил, что "гибридная война требует адекватных ответов на вызовы", поэтому с целью "воздействия на оппонентов и контрпропаганды" его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях.

Однако, подчеркивает Президент, "массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - заявил Порошенко.

Ранее сегодня, 16 мая, был опубликован указ президента о введении в действие решения СНБО о санкциях против 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, под запрет попали российские соцсети и IT-сервисы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.