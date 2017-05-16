В МИД РФ считают запрет российских сайтов "проявлением цензуры"

16.05.2017, 16:21

В МИД РФ считают введенные Украиной санкции против российских физических и юридических лиц "проявлением цензуры по политическим мотивам". Об этом в комментарии российскому изданию "Коммерсант" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как проявление цензуры по политическим мотивам", - заявила она в ответ вопрос, как расценивает новые украинские санкции. "Европа и США безмолвствуют",- добавила она.

Ранее Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали российские соцсети и IT- сервисы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.