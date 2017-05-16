В центре Киева на четыре дня усилят охрану правопорядка

16.05.2017, 16:36

Правоохранители в течение 16-19 мая усилят меры безопасности в центре Киева. К несению службы в правительственном квартале привлечены более 700 силовиков, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Отмечается, что на этой неделе в Киеве состоятся пленарные заседания Верховной Рады и пройдут массовые мероприятия. "В эти дни 735 полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут нести службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении.

В полиции призвали участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы "не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения".

15 мая 2017 года глава СБУ Василий Грицак на брифинге заявил, что за провоцирование столкновений и участие в драках с правоохранителями на массовых "протестных акциях", которые пытаются организовывать в Украине спецслужбы РФ, платят на руки до $500. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.