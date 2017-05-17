ВР упростила выплату алиментов

17.05.2017, 12:45

Депутаты Верховной Рады упростили выплату алиментов. За изменения в некоторые законы по поводу защиты права ребенка на надлежащее содержание 4928 проголосовали 226 депутатов.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка соответствующего возраста не может быть меньше 50% прожиточного минимума.

Тот из родителей, с кем живет ребенок, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в размере на одного ребенка - четверти дохода плательщика алиментов, на двоих - трети дохода, на троих и больше - половины дохода.

При этом сумма выплат на одного ребенка не должна превышать 10 прожиточных минимумов для детей.

6 апреля 2017 года сообщалось, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.