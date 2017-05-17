СНБО: Госучреждения будут срочно переводиться на украинское ПО

17.05.2017, 12:57

Государственные учреждения будут срочно и в обязательном порядке переводиться на программное обеспечение украинского производства вместо того, производители которого попали в санкционный список СНБО. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Турчинов заверил, что есть очень качественный продукт, который производят украинские программисты, а также европейское программное обеспечение, в том числе и для бухгалтеров.

В то же время секретарь СНБО отметил, что решение о применении санкций к некоторым российских компаний-производителей ПО было принято на основе данных СБУ.

"О программном продукте, который реализуется в Украине - также принято решение о санкциях против предприятий-юридических лиц, которые его распространяют. Реально СБУ исследовала, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть, фактически, это - кибершпионаж. С другой стороны используется этот контент для распространения опасных вирусов, и затем в подходящее время начинаются с их помощью мощные кибернетические атаки", - сказал Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В санкционном списке - 467 юридических и 1228 физических лиц. В частности, указ предусматривает запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступ к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Под санкции попала также компания 1С, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.