В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС

17.05.2017, 16:50

Сегодня, 17 мая, Президент Европарламента Антонио Таяни и министр нацбезопасности председательствующей в Совете ЕС в 2017 году Мальты подписали в Страсбурге законодательное решение о безвизовом режиме для Украины.

На торжественной церемонии присутствовали Президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу визовой либерализации Мария Габриэль.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая безвизовый режим принял Совет Европейского союза.

Безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации его в Официальном журнале ЕС.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".