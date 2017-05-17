Порошенко объяснил причину блокировки российских сайтов

17.05.2017, 16:57

Президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге прокомментировал запрет Украиной ряда российских сайтов и социальных сетей.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже три года живет в условиях войны с РФ.

"Важной для россиян частью войны является гибридная война, которую проводят информационные войска РФ. Огромные пропагандистские бюджеты выбрасываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", - подчеркнул он.

Гарант напомнил, что аналогичная дискуссия происходила после прекращения трансляции российских пропагандистских каналов в Украине. "Это было определенными неудобствами, но время доказало, что мы все делаем правильно", - добавил он.

"И сейчас нельзя отличать кибербезопасность и вмешательство РФ в демократические процессы по всему миру и пропагандистские усилия, которые Россия осуществляет, используя в том числе и российские социальные сети", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, когда Украина будет готова пересмотреть принятое решение.

"Когда последний российский солдат покинет суверенную территорию Украины, мы будем готовы пересмотреть это решение", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о введении санкций в отношении ряда российских компаний. По решению на три года должны заблокировать активы российских сайтов "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мейл.ру" и "Яндекс" и запретить интернет-провайдерам предоставлять доступ к указанным ресурсам. Об этом сообщает ТСН.ua.