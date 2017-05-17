СНБО: Украинцев не будут наказывать за обход запрета ВКонтакте и Одноклассников

17.05.2017, 17:18

Пользователей и провайдеров не будут наказывать, если вход на подсанкционные российские сайты ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru совершенны по инструкции по обходу блокировки этих ресурсов.

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает "Громадське.

"Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не медлить", - сказал он.

В то же время представитель СБУ Юлия Лапутина добавила, если "ВКонтакте" поменяют адрес, то "мы инициируем внесение изменений в указ".

Ранее, 16 мая Президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT- компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники. Об этом сообщает УНИАН.