Кабинет Министров одобрил правительственный проект пенсионной реформы

17.05.2017, 17:28

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Правительства 17 мая представил основные положения проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения пенсий", предлагаемый Правительством в рамках пенсионной системы, которая должна заработать после принятия украинским Парламентом с 1 октября 2017 года.

Представляя законопроект, Глава Правительства отметил, что система пенсионного обеспечения, при которой большинство пенсионеров находятся за чертой бедности, требует немедленных изменений. Так, из 12 млн пенсионеров 8 млн получают только минимальную пенсию 1312 грн (с мая этого года), которая составляет лишь около 50% стоимости "потребительской корзины" - фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Средний размер пенсии по Украине составляет 1828 грн (по состоянию на 1 апреля 2017 года).

Инициативы Правительства по обеспечению повышения пенсий и устойчивости пенсионной системы.

Первым шагом пенсионная реформа, предложенная Правительством, предусматривает осовременивание пенсий. Для этого Правительство вводит единые правила определения размеров пенсионных выплат.

Вводится новая формула начисления пенсий по единому подходу для "старых" и "новых" пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3764,40 грн (ранее - в зависимости от года назначении пенсии от 1197,91 грн до 3764,40 грн), то есть показатель, по которому рассчитываются пенсии, будет повышен почти в три раза. В результате повышения пенсий в случае осуществления осовременивания зарплаты до 3 764,40 грн более 5 млн украинских пенсионеров с 1 октября 2017 года после принятия этого законопроекта Парламентом получат повышение пенсий от до 200 грн и более 1 тыс грн ежемесячно, из них около 4 млн украинских пенсионеров - получат от 300 грн и больше 1 тыс грн повышение ежемесячно, подчеркнул Премьер-министр.

Цель пенсионной реформы - обеспечение бездефицитности Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, что произойдет через установление требований к продолжительности страхового стажа и минимальному размеру страхового взноса.

После повышения Правительством минимальной заработной платы в стране взносы в Пенсионный фонд составили 295 680 грн и превысили расходы - 269 352 грн.

Премьер-министр подчеркнул, что, разрабатывая пенсионную реформу, Правительству удалось избежать повышения пенсионного возраста. "Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет", - отметил Глава Правительства.

Правительство также предусмотрело отмену особых условий выхода на пенсию, кроме военнослужащих. В этом контексте предусмотрено заменить механизм возмещения пенсий по возрасту на льготных условиях на уплату работодателем повышенной ставки единого взноса размером 15 и 7% за работников, занятых на работах, предусмотренных списками N1 и N2, которые будут расширены, и введение с 1 января 2019 года через Накопительный пенсионный фонд накопительных профессиональных пенсионных программ для отдельных категорий лиц в возрасте моложе 35 лет.

Правительство ставит цель достижения стабильности пенсионной системы, что обеспечит справедливые пенсии и в будущем. В этом контексте Кабинет Министров предлагает отменить ограничения размера пенсий работающим пенсионерам (85% от размера пенсии, но не менее 150% прожиточного минимума для лиц, утративших нетрудоспособность).

Также Правительство предусматривает в законопроекте автоматическую норму о ежегодной индексации (перерасчете) пенсий для защиты от инфляции: с учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50% роста среднемесячных зарплат за три года и на 50% индекса потребительских цен. "Это гарантия того, что никто больше в стране не будет откладывать потребности украинских пенсионеров на потом. Мы закладываем системную норму, которая будет обеспечивать осовременивание и повышение пенсий ежегодно. Это чрезвычайно важный шаг, этого до нас никто не делал", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Кроме того, Правительство предлагает предусмотреть на 2017 год второе повышение социальных стандартов на 5% с 1 октября, а не с 1 декабря, как было запланировано Государственным бюджетом. Таким образом, эта реформа с 1 октября позволит повысить пенсии 9 млн украинских пенсионеров с 12 млн.

В 2018 году дополнительная потребность в средствах на выплату "осовремененных" пенсий с учетом повышения прожиточного минимума составит 30 млрд грн. Вместе с тем дополнительные поступления от инициатив, предусмотренных законопроектом, и роста собственных поступлений Пенсионного фонда Украины, что уже сегодня происходит, составят в сумме как раз 30 млрд грн, которых будет достаточно для осовременивания и выплаты пенсий в 2018 году, отметил Глава Правительства. Все, что превысит этот показатель, пойдет на погашение дефицита Пенсионного фонда и обеспечения устойчивости пенсионной системы.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.