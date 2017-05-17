Кабмин разрешил украинцам летать в Турцию без загранпаспорта

17.05.2017, 17:49

На заседании Кабинета министров одобрено соглашение с Турцией о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам.

Для поездок в Турцию украинцам можно обойтись без загранпаспорта, но понадобится внутренний паспорт нового типа - в виде ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

В соответствии с подписанным в марте соглашением, упрощенный въезд в Турцию касается поездок, длящихся не более 90 дней в течение 180 дней. Аналогичные права по соглашению получают граждане Турции в Украине.

Соглашение будет действовать, пока остается в силе межправительственный договор 2011 года о взаимных поездках граждан.

На сегодняшний момент между Украиной и Турцией действует безвизовый режим, однако въезд на территорию другого государства разрешается лишь по заграничным паспортам. Об этом сообщают "Факты и комментарии".