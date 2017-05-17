В Варшаве на высоком уровне обсудят развитие транспортной и пограничной инфраструктуры европейских стран

17.05.2017, 18:01

Председатель Верховной рады Андрей Парубий возглавит делегацию украинских парламентариев на Саммите спикеров парламентов Центральной и Восточной Европы, который сегодня открывается в Варшаве (Польша).

По словам члена украинской делегации, председателя Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины Ярослава Дубневича, нынешняя встреча - это первый форум на уровне глав европейских парламентов, на котором ключевым вопросом будет развитие транспортной и пограничной инфраструктуры европейских стран.

"Среди вопросов, которые будем обсуждать, - развитие приграничных территорий, в частности - автомагистралей, пунктов пропуска, а также дальнейшее развитие железнодорожных маршрутов. Здесь хорошим примером выступает прошлогодняя инициатива украинского парламента, в частности нашего Комитета, по открытию маршрута в Перемышль. Сейчас удлиненный маршрут Интерсити+ от Киева до Перемышля, который соединил Украину и Польшу, пользуется необычайным спросом. Планируем развивать новые маршруты - значит, обсудим это на Саммите", - написал Ярослав Дубневич на своей странице в "Фейсбук".

По словам нардепа, планируется также обсуждение развития Еврокарпатского региона до 2019-2020 года и участия Украины в масштабных континентальных проектах - в частности, в транснациональном проекте VIA-Карпатия, который соединит собой 9 европейских стран и позволит с объединить север Европы с портами на ее юге.

"Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без участия Украины, которая играет ключевую роль в европейский транспортной системе, поскольку имеет чрезвычайно выгодное для нас расположение, - уверен нардеп Дубневич.- Вместе с тем, формирование национальной транспортной стратегии в Украине, над которой сегодня работают и парламент, и исполнительная власть, и органы местного самоуправления,-- невозможно без учета европейской транспортной системы, европейских норм и законов. Это должна быть совместная транспортная стратегия, в которую интегрирована Украина!" Об этом сообщает УНИАН.