Этот день в истории: 18 мая

18.05.2017, 09:32

Предлагаем дайджест основных событий и дат 18 мая.

1048 - родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ.

1595 -заключён Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. По условиям мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну.

1800 - умер А.В.Суворов, русский полководец, военный теоретик.

1824 - родился Вильгельм Гофмейстер, немецкий ботаник, один из создателей эмбриологии растений.

1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1911 - умер Густав Малер, австрийский композитор.

1920 - УССР вошла в состав РСФСР.

1923 - французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1927 - американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд.

1951 - штаб-квартира ООН перенесена из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

1954 - вступила в силу Европейская конвенция по правам человека.

1961 - в Украине учреждена литературная премия имени Тараса Шевченко.

1969 - запуск американского космического корабля "Аполлон-10".

1974 - Индия стала шестым государством, владеющим атомным оружием.

1989 - Верховный Совет Литовской ССР принял Декларацию о суверенитете Литвы.

1991 - запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции "Мир".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.