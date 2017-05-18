Президент Украины провел встречу Президентом Европейского Парламента

18.05.2017, 09:41

После церемонии подписания решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для украинских граждан Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко отметил, что Европейский Парламент всегда был самым амбициозным сторонником европейских устремлений украинского народа. Именно поэтому нынешнее подписание решения ЕС о предоставлении украинским гражданам безвизового режима является общим достижением.

Стороны выразили ожидание, что следующим этапным решением должно стать вступления в силу Соглашения об ассоциации.

П.Порошенко выразил убеждение, что Украина и в дальнейшем будет чувствовать поддержку Европарламента, в частности относительно дальнейшего более амбициозного наполнения европейской повестки дня нашего государства.

Глава Украинского государства привлек внимание главы Европарламента к продолжающемуся грубому нарушению Кремлем Минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.

Он отметил важность поддержки Европарламентом сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент Украины выразил резкое осуждение случаев противоправного посещения отдельными членами Европейского Парламента оккупированных территорий Крыма и Донбасса и обратился к Президенту Европейского Парламента с просьбой дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем.

Петр Порошенко подтвердил приглашение Антонио Таяни посетить с визитом Украину.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".