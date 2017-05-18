Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове планируют развернуть спиной к Москве

18.05.2017, 09:50

В Чернигове памятник гетману Украины Богдану Хмельницкому, установленный в одноименном сквере в центре города, начали разворачивать в обратную сторону - спиной к Москве.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, поворот скульптуры гетмана на 180 градусов обойдется городскому бюджету в 700 тыс. грн.

Дискуссия о необходимости развернуть Хмельницкого лицом к Пятницкой церкви, областному драматическому театру и Красной площади велась довольно долго.

Теперь в ходе реконструкции сквера памятник работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе будет повернут лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви.

"Как известно, именно такой была идея автора этого памятника - известного черниговского архитектора Андрея Карнабиды. Но во время строительства объекта тогдашнее руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому компартии", - отметили в пресс-службе горсовета. Об этом сообщает УНИАН.