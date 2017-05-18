В Украине отмечают годовщину депортации крымскотатарского народа

18.05.2017, 09:53

В четверг, 18 мая в Украине отмечают 73-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, признанной геноцидом.

Как известно, депортация началась 18 мая 1944 по решению Государственного комитета обороны СССР. Крымские татары были вывезены в Узбекистан и соседние районы Казахстана, Таджикистана и в некоторые регионы РСФСР.

Согласно официальным данным, было выселено 238,5 тысячи крымских татар, без учета демобилизованных военных. В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - это дети до 18 лет.

В 12:00 в Украине будет объявлена общенациональная минута молчания в память о жертвах депортации.

Также в 12:00 во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата в течение 5 минут звонить колокола на в знак солидарности с крымскотатарским народом и скорби. Поминальным звоном отметят этот день во Владимирском кафедральном соборе и монастырях - Михайловском Златоверхом, Михайловском Выдубицком и Феодосиевском.

В 18:00 на Майдане Незалежности запланирована акция, посвященная памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме Киева траурные мероприятия должны пройти во многих городах Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию по вопросу крымскотатарской автономии. Об этом сообщает "Обозреватель".