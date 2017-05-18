Украина сегодня отмечает День вышиванки

18.05.2017, 10:17

Украина сегодня, 18 мая, отмечает праздник, посвященный традиционному национальному наряду - вышиванке, который был учрежден в 2007 году и отмечается в третий четверг мая каждый год.

В этот день украинцев призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам.

Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

Президент Украины Петр Порошенко по случаю праздника разместил в Facebook короткий видеоролик. "Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!" - написал он.

Премьер Владимир Гройсман напомнил, что вышиванка объединяет украинцев, сохраняя их традиции. "В этот день мы почитаем наш национальный оберег - прекрасную украинскую вышиванку. Она хранит исконные традиции нашего народа и объединяет украинцев - от запада до востока", - отметил Гройсман. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".