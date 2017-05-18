"Безвиз для украинцев": в ЕС назвали минимальную сумму для пересечения границы

18.05.2017, 10:21

В Евросоюзе рассказали, сколько украинцы должны иметь минимум денег при безвизовом пересечении границы.

В среду, 17 мая, в Страсбурге было подписано соглашение о безвизе Украины с ЕС. Уже с 11 июня визы украинцам для поездок в Европу не нужны. В связи с этим ЕС запустил сайт о правилах безвиза для украинцев, где в простой форме освещаются главные аспекты для путешествий.

Соответствующая карта опубликована на сайте Путешествуй ответственно представительства ЕС в Украине.

Согласно ей, наименьшие требования у Венгрии - около 3,2 евро на день, тогда как у Испании наибольшие - 71 евро в день, а при себе иметь минимум 637 евро.

Если ехать в Бельгию и остановиться там в отеле, то нужно рассчитывать на 95 евро в день. Однако в случае поездки к конкретным людям требуемая сумма значительно ниже - 45 евро в день. Об этом сообщает УНИАН.