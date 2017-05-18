Стартовала главная велогонка страны - многодневка Tour of Ukraine

18.05.2017, 14:18

В Киеве началась самая престижная многодневная велогонка в Украине - Tour of Ukraine. В среду, 17 мая, после торжественной церемонии открытия на старт вышли 104 гонщика, представляющие 20 команд из 20 стран мира - Испанию, США, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Чехию, Польшу, Италию, Португалию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Россию, Австрию, Германию, Нидерланды, Латвию, Болгарию, Израиль и Молдову.

В первый день гонки велосипедисты преодолевали символические 3,5 километра пролога. Ни о каких отрывах в таких условиях речь не шла, а борьба за победу развернулась на самом финише. Самым быстрым в спринтерской "разборке" оказался Степан Астафьев ("Астана Моторз", Казахстан), который и надел желтую майку лидера общего зачета.

Основные баталии Tour of Ukraine развернутся уже в четверг. Дистанция первого этапа многодневки - 179 километров. Их гонщики будут преодолевать дорогами Белоцерковского района. Старт - в 13:00.

"Многодневный формат - по сути, уникальный для Украины, - рассказывает директор международной велогонки "Tour of Ukraine" Александр Артемьев. - Наша гонка получила признание еще в прошлом году, когда мы провели дебютный Tour of Ukraine. Теперь мы уже опытные организаторы, учли и исправили мелкие недостатки - так что гонки обещают быть чрезвычайно интересными для зрителей и, в то же время чрезвычайно сложными для велосипедистов. Увидим, сможет удержать титул победителя наша киевская "Kolss Cycling Team". Об этом сообщает УНИАН.