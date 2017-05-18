Выдача биометрических паспортов бьет рекорды

18.05.2017, 14:57

Государственная миграционная служба Украины заверяет, что ситуация с выдачей биометрических паспортов для выезда за границу в целом контролируема.

Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк на пресс-конференции в четверг в Киеве. "Несмотря на ажиотаж, ситуация полностью контролируема", - сказал Соколюк.

По его словам, правительством предприняты меры для того, чтобы сделать процедуру оформления биометрических паспортов комфортной. В частности, в Киеве начали работу еще 3 центра предоставления админуслуг, где можно оформить биометрический паспорт.

"Я считаю, что очередь в ближайшее время была преодолена или существенно снижена", - прогнозирует Соколюк. Он напомнил, что загранпаспорт можно оформить в любом городе Украины, несмотря на прописку.

"Буквально вчера был поставлен рекорд: за день было оформлено 19 тысяч паспортов для выезда за границу", - сообщил он.

Для сравнения он отметил, что еще две недели назад этот показатель составлял 12-14 тысяч документов.

Украинцы с 11 июня 2017 года смогут ездить в страны Евросоюза без виз. Для этого нужно иметь биометрический паспорт для выезда за границу. Об этом сообщает "Українська правда".