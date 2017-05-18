ВР сегодня рассмотрит законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций за сотрудничество с террористами

18.05.2017, 15:00

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада планирует рассмотреть два законопроекта, касающихся религиозных вопросов.

Предусмотрено рассмотрение законопроекта No 4511, которым разрешается инициировать прекращение деятельности религиозных организаций за сотрудничество с террористическими группировками.

Законопроектом No 4128 предусмотрено предоставление разрешения религиозным общинам беспрепятственно менять подчиненность религиозным центрам.

По мнению экспертов, в первую очередь эти законопроекты касаются УПЦ Московского патриархата.

Кроме того, сегодня парламент планирует рассмотреть блок законопроектов по аграрной политике и вопросам культуры и духовности.Также Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о стабилизации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" и ряд законопроектов о Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает УНИАН.