Рада отменила "закон Савченко"

18.05.2017, 15:03

Верховная Рада отменила закон авторства бывшей политзаключенной в России, а теперь народного депутата Надежды Савченко. За изменения в Уголовный кодекс по поводу зачисления срока предварительного заключения No5534 проголосовали 227 народных депутатов.

Срок предварительного заключения теперь будет засчитываться в срок наказания "день за день", а не "день за два", как это было после вступления в силу закона Савченко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призывал Раду отменить этот закон.

По словам главы МВД, сегодня по закону Савченко от дальнейшего отбывания наказания освобождены 8,2 тыс осужденных и заключенных, 31 тыс подлежат освобождению из мест заключения за год. Он отметил, что среди освобожденных - уже 785 человек были уличены в совершении преступлений, из которых 22 - за умышленное убийство и 10 - за изнасилования. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.