Администрация морских портов Украины заключила контракт с китайской компанией CHEC на проведение дноуглубления в порту "Южный"

18.05.2017, 15:08

В присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра инфраструктуры Владимира Омеляна 18 мая Администрация морских портов Украины заключила контракт с компанией China Harbour Engineering Company Ltd. на проведение дноуглубления в морском порту "Южный" в г. Южный Одесской области.

Согласно условиям контракта заказчиком работ выступает Южненский филиал АМПУ, исполнителем - China Harbour Engineering Company Ltd. Подрядчик проведет увеличение глубины подходного канала с 16 до 19 метров и создаст операционную акваторию глубиной 16 метров у причалов N 23-25. Проект будет завершен в марте 2018 года, его бюджет - 1065000000 грн.

"Дноуглубительные работы, которые будут проводиться вашей компанией, имеют очень важное значение, являются масштабным проектом для Украины, что увеличивает возможности порта "Южный". Это также дополнительные возможности для развития национальной экономики, что является одним из главных приоритетов для правительства", - подчеркнул Премьер-министр, обращаясь к представителям компании CHEC.

Проект относительно дноуглубления акватории морского порта "Южный" предусматривает создание Администрацией морских портов Украины водных подходов (глубиной 19 метров) и операционной акватории (глубиной 16 метров) для создаваемого причала N25, которая обеспечит функционирование одного из крупнейших зерновых терминалов в Украине, строительство которого обеспечивается компанией MV Cargo (в партнерстве с Cargill).

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.