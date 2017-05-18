Столичные центры предоставления админуслуг начали оформление биометрических паспортов

18.05.2017, 15:16

Сейчас в четырех из одиннадцати центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) города Киева уже можно оформить биометрические документы - ID-паспорт и паспорт для выезда за границу. Уже в ближайшее время ожидается подключение других столичных ЦПАУ. (укр.)

Мешканці столиці мають можливість оформити біометричні документи у центрах надання адмінпослуг Дарницького, Деснянського та Печерського районів і Київському міському ЦНАП.

На цей момент до оформлення біометричних документів в Україні долучилися вже 18 ЦНАП, зокрема у м. Києві, Волинській, Львівській, Донецькій, Полтавській, Одеській та Харківській областях.

Нагадаємо, що у жовтні 2016 року набрали чинності зміни до законодавства, ініційовані міграційною службою, якими центрам надання адміністративних послуг надано необхідні повноваження щодо прийому заяв громадян та видачі готових документів. Налагодження тісної співпраці із ЦНАП визначено одним з основних пріоритетів у роботі міграційної служби, оскільки лише збільшення місць де можна оформити біометричні документи може суттєво зменшити черги.

Інф. Прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.