На центральном вокзале Киева установят терминалы для покупки билетов

18.05.2017, 15:39

ПАО "Укрзализныця" намерена в ближайшие недели установить на столичном железнодорожном вокзале терминал самообслуживания для покупки билетов. Об этом сообщил глава УЗ Войцех Балчун, передает пресс-служба компании.

"Мы улучшаем стандарты обслуживания пассажиров, будем использовать электронные каналы продаж билетов. В ближайшие недели они заработают на центральном вокзале в Киеве. В дальнейшем такие терминалы будут установлены и на других вокзалах страны", - пояснил руководитель УЗ.

Также Балчун сообщил, что вскоре приложение для покупки билетов на поезда онлайн станет доступным и на операционной системы iOS. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".