Суд над Януковичем: прокуроры вызовут на заседание Яценюка

18.05.2017, 15:46

Сторона обвинения намерена вызвать в суд по делу против Виктора Януковича экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Он отметил, что Яценюк, который вместе с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком участвовал в мирных переговорах с Януковичем во время Революции достоинства, ранее уже был допрошен в качестве свидетеля во время досудебного расследования.

"Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, поскольку они не владеют информацией, являющейся полезной для следствия в уголовном производстве о совершении госизмены, ведении агрессивной войны и пособничестве в изменениях территориальной целостности. Тягнибок и Кличко не владеют информацией об этих преступлениях", - сказал Кравченко.

На уточняющий вопрос, будет ли экс-премьер вызван на судебное заседание, прокурор ответил: "В суд будет вызываться только Яценюк, Тягнибока и Кличко не будет".

16 мая 2017 года сообщалось, что обвиняемый в государственной измене Янукович в рамках судебного процесса хочет, в частности, "допросить" президента Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова и некоторых других политиков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.