В Брюсселе откроется фотовыставка о Донбассе

18.05.2017, 16:43

В Брюсселе в культурном центре Le Senghor сегодня откроется фотовыставка "Донбасс: по ту сторону последних новостей. Раскрывая личные истории мужества и вдохновения из Украины".

Это будет выставка работ украинского фотографа, журналиста Натальи Любченковой.Мероприятие организуют Общество украинцев в Бельгии и благотворительная организация UAct.

В комментарии Любченкова отметила, что выставка организована с целью рассказать европейцам, что на востоке Украины идет война и страдают мирные люди.

"Я живу и работаю за границей и очень хорошо знаю, что об Украине с второй половины 2015 года по телевидению говорят очень мало. Я неоднократно слышала от иностранцев: "Мы знаем о Минских соглашения и больше ничего про Украину в новостях не видим. У вас уже все хорошо?", - заметила фотограф.

По словам Любченковой, она хотела, чтобы чиновники, влияющие на европейскую политику, "увидели настоящих людей за цифрами, поступающими из зоны конфликта на востоке Украины, - о переселенцах, о пострадавших, об убитых". Об этом сообщает УНИАН.