Правительство одобрило состав рабочих групп, которые будут осуществлять функциональное обследование 10 министерств

18.05.2017, 16:46

Кабинет министров Украины утвердил предложенный министерствами состав рабочих групп, которые будут осуществлять функциональное обследование Минагрополитики, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минкультуры, Минздрава, МОН, Минрегиона, Минсоцполитики, Минфина и Минюста.

Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил в Facebook.

"Это - очередной шаг по реформированию десяти пилотных министерств и Секретариата КМУ. Рабочие группы возглавляют министры, в них вошли также госсекретари, независимые украинские и международные эксперты. Рабочие группы проведут анализ функций министерств, и на основе их выводов будет утверждена новая структура, разработаны положения о новых структурных подразделениях, определены несвойственные функции министерств, которые мы передадим другим структурам", - отметил Саенко.

"Реформа госуправления на повестке дня правительства, ведь успех именно этой реформы - залог внедрения всех остальных изменений", - добавил он.

Правительство на первом этапе (к сентябрю текущего года) планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы. Реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики и продовольствия (земельная реформа), образования и науки (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики и угольной промышленности (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

На втором этапе планируется реформировать все остальные министерства.

Европейский Союз в 2016 году запустил программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования 104 млн евро на период с 2016 по 2020 год, из которых 90 млн евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников. В рамках реализации этой программы в середине мая Украина получила от ЕС 10 млн евро. Об этом сообщает УНИАН.