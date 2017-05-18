Гройсман: Служба финрасследований может начать работу с 2018 года

18.05.2017, 16:47

В Кабмине проанализировали, что на запуск работы Службы финансовых расследований нужно 6-8 месяцев.

Правительство рассчитывает на принятие закона о создании Службы финансовых расследований (СФР) до конца текущего года, а начать работу СФР сможет с 2018 года.Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве.

"Принятие законопроекта - до конца года... Мы проанализировали, что на запуск работы Службы финансовых расследований нужно 6-8 месяцев. Так что запуск - со следующего года", - сказал премьер. Об этом сообщает УНИАН.