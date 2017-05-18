Верховная Рада не смогла дать старт земельной реформе

18.05.2017, 16:53

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине.

За принятие постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: поиск украинской модели" проголосовали лишь 17 народных депутатов.

Данное постановление предусматривало поручить создание проекта концепции оборота земель сельскохозяйственного назначения в Украине Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству юстиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как указано в пояснительной записке, органы исполнительной власти должны были бы определить, какие именно участки смогут быть выставлены на продажу после открытия земельного рынка, правовой статус будущих покупателей земель, их гражданство. Также следовало сформировать список запретов и ограничений на приобретение участков.

Внедрение открытого рынка земли - одно из требований Международного валютного фонда. Принять соответствующие изменения в законодательство украинский парламент должен до 2018 г. - срока окончания действия земельного моратория. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.