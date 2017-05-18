Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке

18.05.2017, 16:56

Сегодня, 18 мая, на заседании архитектурно-градостроительного совета Киева был выбран проект строительства новой автомобильной развязки на месте Шулявского путепровода.

Победителем выбран проект от института Киевдормостпроект, его члены градсовета поддержали единогласно.

Проект Киевдормостпроекта был условным No6 среди проектов, которые были разработаны для реконструкции Шулявского путепровода. Изначально он был разработан институтом Киевпроект еще в 2008 г., после очередного пожара на рынке секонд-хенда под Шулявским путепроводом. Проект развязки представляет собой неполный "клевер" и предусматривает снос корпуса завода Большевик со строительством на его месте петли.

Как объяснил главный архитектор Киева Александр Свистунов, этот проект градсовет посчитал самым оптимальным с точки зрения денежных и временных затрат. Также, по его словам, он не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении Киевавтодора.

Однако проект Киевдормостпроекта будет еще раз вынесен на градсовет, поскольку закон требует, чтобы вынесено было два проекта, а вторым отобрали проект No1 от Института комплексного проектирования объектов строительства.

Среди реализованных проектов Киевдормостпроекта - развязки на Почтовой площади, на Московской площади и около моста Патона.

Ранее на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета было представлено семь проектов строительства развязки на Шулявке, из которых было предварительно отобрано три. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.