В КИУ назвали партии, которые до сих пор ведут страницы в ВКонтакте

19.05.2017, 14:48

В Комитете избирателей Украины (КИУ) назвали парламентские партии, которые несмотря на запрет "Вконтакте", до сих пор ведут страницы в российской социальной сети. Соответствующая информация размещена на странице КИУ в Facebook.

"Две парламентские политические партии, "Оппозиционный блок" и Радикальная партия Олега Ляшко, продолжают вести страницы в российской соцсети "Вконтакте". На протяжении последних дней на страницах этих политических сил "Вконтакте" проводилась активная деятельность. В частности, был размещен ряд публикаций на политическую тематику, а также фото и видеоматериалы. Среди прочего "Оппозиционный блок" обнародовал заявление о несогласии с Указом Президента относительно запрета "Вконтакте"", - сказано в сообщении.

Страницы партий являются подлинными, поскольку на них размещены ссылки на официальных веб-сайтах Опоблока и РПЛ. "Страницей РПЛ в сети "Вконтакте" является персональная страница Олега Ляшко. В группе Оппоблока "Вконтакте" 6 тыс. участников, у Олега Ляшко - 88 тыс. подписчиков", - добавили в КИУ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.Об этом сообщает УНИАН.