В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции

19.05.2017, 15:41

Сегодня, 19 мая, в столице состоялась презентация обновленного подразделения водной полиции ГУНП в г. Киеве и его взаимодействия со специальным подразделением КОВД во время обезвреживания условных террористов и освобождения заложников на теплоходе.

На мероприятии присутствовали Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Во время открытия Владимир Гройсман в очередной раз подчеркнул, что на долю современных украинских полицейских выпала нелегкая миссия - отвечать за безопасность граждан в период реформ.

Как сообщил председатель НПУ Сергей Князев, продолжается начатое в г. Сарны открытие обновленных подразделений Национальной полиции. "Сегодня мы открываем следующий подразделение - в Киеве. Отдел водной полиции будет выполнять специфическую работу, которая очень важна для жителей города, ведь через неделю начнется летний сезон: граждане будут в прибрежной зоне. И хочу заверить, что на этом участке не будет вопросов к правоохранителям, а только положительные отзывы", - подчеркнул Председатель Нацполиции.

Инф. Прес-сужбы Министерства внутренних дел Украины.