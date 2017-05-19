НАПК обязало украинских декларантов отказаться от электронных адресов на российских ресурсах

19.05.2017, 15:43

В связи с указом Президента Украины о запрете использования в Украине российских интернет-ресурсов, субъектам декларирования, электронные почты которых зарегистрированы на этих сайтах, следует создать себе новые e-mail и внести их в Единый государственный реестр деклараций. С таким обращением выступили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

"Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - отмеили в ведомстве.

При этом в НАПК дали четкие инструкции, что и как необходимо сделать субъектам декларирования.

В то же время в Нацагенстве подчеркнули, что для изменения электронного адреса в личном кабинете реестра не нужно получать новую электронную цифровую подпись.

16 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисам "Яндекса".

Документ должен вступить в силу не позднее 1 июня 2017 года, однако, как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, провайдерам не стоит ждать писем от СБУ, а самим начать закрывать доступ к российским сайтам.

При этом в Службе безопасности Украины, которая стала инициатором запрета российских ресурсов, отмечают, что российские спецслужбы использовали соцсети для ведения гибридной войны против нашей страны.

Тем временем народные депутаты от "Оппозиционного блока" заявили о намерении обжаловать указ Президента о санкциях, которым среди прочего вводится блокирование российских интернет-ресурсов, в Конституционном суде. Об этом сообщают "Факты и комментарии".