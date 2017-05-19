Климкин объяснил в Совете Европы причины запрета сайтов РФ

19.05.2017, 15:47

Государство-оккупант Россия использует социальные сети и другие онлайн- ресурсы как один из основных инструментов ведения гибридной войны против Украины, поэтому запрет ряда сайтов РФ - вынужденная мера самозащиты. Об этом глава МИД Павел Климкин, который принимает участие в заседании Комитета министров Совета Европы на Кипре, написал у себя в Twitter.

"В рамках гибридной войны Россия инструментализировала интернет и, в частности, социальные сети. Украина была вынуждена внедрить санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и раздор", - сказал он.

Ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд увидел наступление на свободу слова в таком запрете.

Климкин уточнил, что запрет некоторых сайтов РФ - это целенаправленные контрмеры, которые были приняты в соответствии с принципом пропорциональности против РФ как государства, которое обязано нести ответственность за свои действия.

До этого министр сообщил, что международные мероприятия, подобные тому, в котором он принимает участие, это "важный формат и хорошая возможность сверить часы с коллегами".

18 и 19 мая в Никосии проходит 127-я сессия Комитета министров Совета Европы на уровне министров. Министр иностранных дел Павел Климкин отбыл на Кипр для участия в этом мероприятии.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая.

В Интернет-ассоциации Украины заявили о "создании политической цензуры", а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации". В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства- оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти". Своей официальной позиции Госдеп США не озвучивал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.