Киев потратит на новый транспорт более 3,3 млрд грн

19.05.2017, 16:03

В 2017 году КП Киевпастранс планирует закупить 227 единиц подвижного состава общественного пассажирского транспорта - 47 трамваев, 80 троллейбусов и 100 автобусов. Всего на эти цели уйдет более 3,3 млрд грн, сообщает сайт Пассажирский транспорт.

Самой крупной закупкой станут 47 трамваев - двумя тендерами на 40 и 7 вагонов. По первому тендеру закупают 40 трехсекционных трамваев длиной 26 метров за 1,946 миллиарда гривен. По второму - 7 вагонов от трех до пяти секций длиной 30 метров за 310 миллионов.

Троллейбусы закупают двумя лотами по одному тендеру - 20 сочлененных и 60 одиночных на общую сумму в 510 миллионов гривен. В настоящее время проведение тендера "заморожено" из-за жалобы одного из участников.

На закупку сотни автобусов выделено 535 млн грн, их также поставят до конца года.

На сегодня ежедневный выпуск подвижного состава на маршруты наземного общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, составляет более 1,3 тыс. единиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.