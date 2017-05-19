Судьи КСУ не смогли избрать главу

19.05.2017, 16:04

Судьи Конституционного суда на специальном пленарном заседании в четверг, 18 мая, не смогли избрать себе председателя: за кандидата на должность было отдано недостаточно голосов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы КСУ Наталья Муха."Вчера было заседание, на котором тайным голосованием избирали председателя Конституционного суда. Никого не выбрали. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру на должность главы, не набрал достаточного количества голосов, поэтому будут еще одни выборы", - сказала она.

По словам Мухи, дата проведения следующего заседания по вопросам избрания председателя КСУ пока неизвестна.

В то же время СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что судьей, который выдвинул свою кандидатуру на должность главы Конституционного суда, был Владимир Мойсик.

Сейчас обязанности председателя КСУ как старший судья по возрасту исполняет Юрий Баулин, однако его судейские полномочия заканчиваются менее чем через месяц - 3 июня 2017 года. В этот же день истекают полномочия еще одного судьи КСУ - Сергея Вдовиченко. Он, как и Баулин, в свое время был назначен по квоте президента.

В случае неизбрания нового председателя до 3 июня его обязанности будет исполнять старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

11 апреля 2017 года Верховная Рада во втором чтении провалила законопроект о Конституционном суде. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.