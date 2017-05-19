ЕС признал запрет российских сайтов вопросом нацбезопасности

19.05.2017, 16:21

Европейский Союз признал запрет властями Украины ряда российских сайтов и социальных сетей на территории страны вопросом национальной безопасности. Об этом заявили в представительстве ЕС в Киеве в ответ на запрос Европравды.

"Мы знаем о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине, в рамках ограничительных мер, принятых Украиной", - заявил глава пресс-службы ведомства Юргис Вильчинскас.

Еврочиновник отметил, что ЕС "слышал публичные заявления украинских властей, что решение было принято исходя из интересов национальной информбезопасности, и что за последние месяцы Украина стала объектом многочисленных кибератак и дезинформационных кампаний".

"Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства", - заявил дипломат ЕС.

Вильчинскас отметил, однако, что этих аргументов "недостаточно", и что ЕС ждет подробные разъяснения от правительства Украины, "в том числе относительно временного характера санкций".

"Мы ожидаем, что власть должна гарантировать, что ограничительные меры, принятые по соображениям нацбезопасности, не имеют негативного влияния на фундаментальное право на свободу выражения мнения", - подчеркнул он.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая.

В Интернет-ассоциации Украины заявили о "создании политической цензуры", а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации". В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства- оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти". Своей официальной позиции Госдеп США не озвучивал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.