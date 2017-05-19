Зубко: В Балаклее восстановлено 70% инфраструктуры и 85% многоквартирных домов

19.05.2017, 16:28

"В Балаклее и близлежащих селах продолжаются аварийно-восстановительные работы в жилых домах и объектах социальной сферы. На данный момент восстановлено около 70% инфраструктуры, около 85% многоквартирных домов и 55% - частных домов.

Кровли и окна в многоквартирных домах и объектах социальной сферы отремонтированы и заменены почти на 100%". Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Балаклею.

"Главный вопрос на сегодняшний день - чтобы люди не чувствовали последствий катастрофы и чувствовали себя в безопасности. В первую очередь было выделено Правительством на разминирование 20,6 млн грн, на восстановление территорий и восстановление населенных пунктов из резервного фонда госбюджета было выделено 100 млн грн, сейчас дополнительно выделено 45 млн грн на то, чтобы урегулировать ситуацию с жилищными потребностями тех жителей, которые пострадали больше всего. На сегодняшний день здесь работает 21 строительная компания из разных регионов Украины", - отметил Геннадий Зубко, общаясь с местными жителями пострадавшего поселка Нефтяник.

Вследствие чрезвычайной ситуации в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта. В многоквартирном жилом секторе повреждены 117 домов. В частном секторе сильно повреждены 228 домов. Повреждены 14 объектов социальной сферы.

Сегодня, 12 мая, Геннадий Зубко находится с рабочей поездкой в Харьковской области. Ранее он сообщил, что территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации, полностью разминирована и очищена. "С самого первого дня для разминирования мы ставили четкие задачи, сроки и ответственных. На сегодняшний день в минимальные сроки все вовремя выполнено. Это стало возможным благодаря правильной организации работы с первого дня трагедии и совместным действиям центральных и местных органов власти, ГСЧС, Харьковской ОГА. Как обещали, 18 мая передаем Балаклейской общине безопасные, обезвреженные земли", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.