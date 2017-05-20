Этот день в истории: 20 мая

20.05.2017, 09:58

Предлагаем дайджест основных событий и дат 20 мая.

1498 - португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1506 - умер Христофор Колумб, европейский мореплаватель и первооткрыватель.

1570 - в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.

1742 - Семён Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии — мыса, названного впоследствии его именем.

1799 - родился Оноре де Бальзак, французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

1851 - родился Эмиль Берлинер, американский изобретатель немецкого происхождения, в 1887 году придумал новое устройство для звукозаписи, которое назвал граммофоном.

1873- фирмой Levi Strauss & Co получена лицензия на единоличное право производства брюк с заклёпками на карманах. Официальная дата дня рождения джинсов.

1875 - в Париже 17 государствами подписана Метрическая конвенция для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер.

1882 - заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.

1895 - в Нью-Йорке прошёл первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).

1895 - родился Реджинальд Митчелл, английский авиаконструктор, создатель истребителя "Спитфайр".

1902 - получение Кубой независимости от Испании, официальное провозглашение её республикой.

1915 - родился Моше Даян, израильский военный и политический деятель.

1916 - родился Алексей Маресьев, советский военный деятель, лётчик. Герой Советского Союза, прототип героя книги Б. Полевого "Повесть о Настоящем Человеке".

1925 - родился А.А.Туполев, генеральный конструктор самолётов, доктор технических наук, профессор, академик РАН, Герой Социалистического Труда.

1927 - первый беспосадочный трансатлантический перелёт, совершенный американским лётчиком Чарлзом Линдбергом.

1944 - родился Джо Кокер, британский певец в жанрах блюз и рок. Офицер ордена Британской империи.

1960 - первый полёт спортивного реактивного самолёта "Як-30".

1972 - образована Республика Камерун.

2003 - первый полёт частного управляемого космического корабля SpaceShipOne.

2007 - умерла Валентина Леонтьева, диктор телевидения, телеведущая, народная артистка СССР.

2009 - умер Олег Янковский, актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр. Народный артист СССР.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.