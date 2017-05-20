Сегодня в Киеве из-за велопарада частично перекрыто движение

20.05.2017, 10:53

Сегодня, 20 мая, в Киеве будет ограничено движение на некоторых улицах из-за проведения Велодня. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 10:00 до 12:30 будет ограничено движение машин по маршруту ул.

Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. И.Франка - ул. В.Липинского - заезд на велотрек.

Также нельзя будет проехать по маршруту: Софийская площадь - ул.

Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Борисов спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбацкая - Московский мост - ул. Трухановкая - парт Дружбы народов.

Велопарад стартует в 11:30 с Софийской площади. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.