ЦИК прекратила полномочия Киевской областной комиссии

20.05.2017, 11:16

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Киевской областной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Причиной стало то, что областная ИК допустила противоправную бездеятельность и не признала избранным депутатом облсовета следующего по очередности кандидата вместо того, который прекратил полномочия.

27 июня 2016 года в связи со смертью прекращены полномочия депутата Николая Семеняки. На заседании 18 апреля и 15 мая 2017 года комиссия не приняла решение о признании Дениса Нестерова избранным депутатом по принципу очередности кандидатов.

ЦИК отметила наличие признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 157 УК и обратилась в полицию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.