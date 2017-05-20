20.05.2017, 11:28

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 20 мая, посетит с однодневным визитом Германию, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, переговоры лидеров двух стран пройдут в резиденции Федерального правительства Германии - Замок Мезеберг, город Гранзее.

Темой встречи станет давление на РФ с целью заставить государство-агрессор выполнить условие минских соглашений о достижении необходимого уровня безопасности для деоккупации Донбасса.

Накануне глава Украинского государства сообщил, что в ходе визита в Берлин обсудит с канцлером Германии ситуацию в на Донбассе, а также выполнение Минских соглашений. По его словам, будет обсуждаться ситуация на разных направлениях. В частности, будет подниматься вопрос относительно безопасности, освобождения заложников, гуманитарная ситуация и другие направления.

Ранее П.Порошенко сообщил, что намерен в ближайшее время провести консультации с лидерами Большой семерки для координации действий в связи с ситуацией на Донбассе.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".