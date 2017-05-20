Геращенко рассчитывает на согласование списка отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена заложниками 24 мая

20.05.2017, 17:36

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Ирина Геращенко рассчитывает, что на следующем заседании ТКГ, 24 мая, будут окончательно согласованы список граждан, в отношении которых подтвержден их отказ от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками, а также дата освобождения пленных.

Об этом она сказала в Берлине (Германия) в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы провели процедуру верификации... И мы настаиваем на том, чтобы 24 мая во время следующей встречи в Минске была поставлена точка в этом вопросе, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список", - сказала она.

Геращенко также добавила, что выполнения гуманитарного блока достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей будет способствовать переходу к политическому блоку.

Украина в ТКГ настояла на немедленном согласовании списка отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена заложниками. Об этом сообщают "Українські Новини".