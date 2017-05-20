Премьер-лига: "Звезда" легко обыграла "Волынь"

20.05.2017, 17:42

Сегодня, 20 мая, матчем "Звезды" и "Волыни" в Кропивницком стартовал 30-й тур украинской Премьер-лиги.

Первый тайм на стадионе "Звезда" прошел в обоюдных атаках. Команды не отсиживались в оборону, а имели несколько реальных шансов, чтобы огорчить ворота друг друга.

Вторую половину игры уже активнее начали хозяева, что в итоге вылилось в результативный удар - Эсеола после навеса с фланга продавил Горопевшека и протолкнул мяч в ворота.

А уже в концовке встречи Ситало удвоил преимущество команды из Кропивницкого - Збунь на скорости ворвался в штрафную соперника и пробил - Марчук выручил, но с добиванием Ситало Андрей уже справиться не мог.

"Звезда" - "Волынь" - 2:0

Голы: Эсеола, 68, Ситало, 82

"Звезда": Лепка, Маткобожик, Кучеренко, Фатеев, Полегенько (Щедрый, 86), Загальский (Акименко, 88), Дрышлюк, Драченко, Збунь, Эсеола (Прядун, 85), Ситало

"Волынь": Марчук, Романюк, Мелинишин, Марушка, Шаповал, Тетеренко, Р.Никитюк, Герасимюк (Ильницкий, 76), Ляшенко, Котюн (Трикош, 76), Петров

Предупреждения: Эсеола - Марушка, Горопевшек, Котюн, Ильницкий, Ляшенко

Обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".